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Кубышки с чешуей, серебряные марки и Петровские копейки: Какие клады находят в Тульской области

Кубышки с чешуей, серебряные марки и Петровские копейки: Какие клады находят в Тульской области

Туляки находят старинные клады и продают их на Авито. Монеты от времен Ивана Грозного до советского периода: рассказываем, кто почем.

На сайте бесплатных объявлений — с десяток сообщений о продаже монет из кладов.

«Продаю 200 штучек из клада», — речь в объявлении идет о монетах-чешуйках. Автор сообщения просит за них 20 тысяч рублей.

 

Еще один лот — кубышка из монет-чешуи периода Ивана Грозного. Цена — 149 тысяч рублей. «Интересуюсь приобретением кубышек кладов чешуи и прочих монет», — пишет автор.

 

«Кладовые монеты Российской Империи, серебро и медь». Этот клад обойдется покупателю в 480 тысяч рублей.

«В продаже имеются монеты Николая 2. Поможем вам оценить и выкупим ваши найденные клады и кладовые монеты. Клад рублей Екатерины и Елизаветы, копейки Петра, чешуя и многое другое. Оценка выше скупок, конфиденциальность, оплата наличкой. Интересны только клады, монеты в розницу не интересны», — отмечается в объявлении.

 

А вот кучка советских монет стоит 5 тысяч рублей. И это — тоже клад. «Нашел клад монет советских времен. Кому нужны, звоните, договоримся», — пишет житель Белева.

 

В Одоевском районе в июле 2021 года местный житель нашел при производстве земляных работ монету — 1 серебряную марку 1908 года он теперь продает на Авито. «Серебро 900 пробы, не чистил», — пишет автор. Цену он не указал.

 

Веневцам посчастливилось откопать пятаки Екатерининских времен. «Клад рублей Екатерины и Елизаветы, копейки Петра, чешуя и многое другое» продают за 565 647 рублей. Но не всё так просто. Объявление очевидно от специалистов: «Поможем вам оценить и выкупим ваши найденные клады и кладовые монеты. Значки, статуэтки, коллекции всяких предметов». Авторы обещают оценку выше скупок, а также конфиденциальность и оплату только наличкой.

 
Необычный подарок в виде глиняного горшочка с кладовой чешуей предлагают за 15 тысяч рублей.
 
 
«Предлагаю к вашему вниманию вот такой миниатюрный глиняный горшочек с чешуей. 100 штук чешуек времен Петра 1. Можно положить больше чешуи по вашему желанию. Чешуя кладовая. Отличный подарок и красивая вещь!» — написано в объявлении.
 

К слову, правила распоряжения найденными кладами в нашей стране регулируются ст. 233 Гражданского кодекса РФ.

А вы находили когда-нибудь клады? Расскажите в комментариях!

 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:40 +3
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