Кубышки с чешуей, серебряные марки и Петровские копейки: Какие клады находят в Тульской области

Туляки находят старинные клады и продают их на Авито. Монеты от времен Ивана Грозного до советского периода: рассказываем, кто почем.

На сайте бесплатных объявлений — с десяток сообщений о продаже монет из кладов.

«Продаю 200 штучек из клада», — речь в объявлении идет о монетах-чешуйках. Автор сообщения просит за них 20 тысяч рублей.

Еще один лот — кубышка из монет-чешуи периода Ивана Грозного. Цена — 149 тысяч рублей. «Интересуюсь приобретением кубышек кладов чешуи и прочих монет», — пишет автор.

«Кладовые монеты Российской Империи, серебро и медь». Этот клад обойдется покупателю в 480 тысяч рублей.

«В продаже имеются монеты Николая 2. Поможем вам оценить и выкупим ваши найденные клады и кладовые монеты. Клад рублей Екатерины и Елизаветы, копейки Петра, чешуя и многое другое. Оценка выше скупок, конфиденциальность, оплата наличкой. Интересны только клады, монеты в розницу не интересны», — отмечается в объявлении.

А вот кучка советских монет стоит 5 тысяч рублей. И это — тоже клад. «Нашел клад монет советских времен. Кому нужны, звоните, договоримся», — пишет житель Белева.