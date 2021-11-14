Кубышки с чешуей, серебряные марки и Петровские копейки: Какие клады находят в Тульской области
Туляки находят старинные клады и продают их на Авито. Монеты от времен Ивана Грозного до советского периода: рассказываем, кто почем.
На сайте бесплатных объявлений — с десяток сообщений о продаже монет из кладов.
«Продаю 200 штучек из клада», — речь в объявлении идет о монетах-чешуйках. Автор сообщения просит за них 20 тысяч рублей.
Еще один лот — кубышка из монет-чешуи периода Ивана Грозного. Цена — 149 тысяч рублей. «Интересуюсь приобретением кубышек кладов чешуи и прочих монет», — пишет автор.
«Кладовые монеты Российской Империи, серебро и медь». Этот клад обойдется покупателю в 480 тысяч рублей.
«В продаже имеются монеты Николая 2. Поможем вам оценить и выкупим ваши найденные клады и кладовые монеты. Клад рублей Екатерины и Елизаветы, копейки Петра, чешуя и многое другое. Оценка выше скупок, конфиденциальность, оплата наличкой. Интересны только клады, монеты в розницу не интересны», — отмечается в объявлении.
А вот кучка советских монет стоит 5 тысяч рублей. И это — тоже клад. «Нашел клад монет советских времен. Кому нужны, звоните, договоримся», — пишет житель Белева.
В Одоевском районе в июле 2021 года местный житель нашел при производстве земляных работ монету — 1 серебряную марку 1908 года он теперь продает на Авито. «Серебро 900 пробы, не чистил», — пишет автор. Цену он не указал.
Веневцам посчастливилось откопать пятаки Екатерининских времен. «Клад рублей Екатерины и Елизаветы, копейки Петра, чешуя и многое другое» продают за 565 647 рублей. Но не всё так просто. Объявление очевидно от специалистов: «Поможем вам оценить и выкупим ваши найденные клады и кладовые монеты. Значки, статуэтки, коллекции всяких предметов». Авторы обещают оценку выше скупок, а также конфиденциальность и оплату только наличкой.
К слову, правила распоряжения найденными кладами в нашей стране регулируются ст. 233 Гражданского кодекса РФ.
А вы находили когда-нибудь клады? Расскажите в комментариях!