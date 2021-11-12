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Поддельный QR-код: какая ответственность грозит покупателю и продавцу?

Поддельный QR-код: какая ответственность грозит покупателю и продавцу?

По разным оценкам, в зависимости от региона 10−30% сертификатов о вакцинации от ковида под­дельные.

Врачи говорят, что в стационарах полно «привитых», которые признаются, что просто купили сертификат. Сейчас на фоне подготовки введения обязательные QR-кодов по всей стране спрос на поддельные сертификаты растёт.

И если раньше продавали сделанные на коленке откровенные фальшивки, то сегодня предлагают «привиться» с занесением в базу на гос­услугах.

Уголовные дела в отношении медиков возбудили в Москве, Ярославской обл., Саратове, Башкирии, Татарстане, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Красноярске, Крыму, Брянске, Воронеже.

В Тульской области только 3 ноября пресечено пять фактов продажи фальшивых сертификатов.

Напомним, что в России под уголовную ответственность подпадают не только продавцы поддельных сертификатов, но и их клиенты. Согласно ст. 327 УК РФ, за подделку и сбыт сертификата о вакцинации можно получить до 2 лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа — до 1 года.

Гражданин, приобретающий заведомо поддель­ный сертификат, подпадает под уголовную ответственность вне зависимости от того, успел он использовать этот документ или нет.

Юристы предупреждают — если медики, которые торгуют сертификатами, просто выливают в раковину выделенный государством препарат, стоимость которого сейчас около 2 тыс. руб., то это фактически хищение государственных средств. И срок за такие проделки может доходить до 10 лет.

Сюжет: Коронавирус
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