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Житель Тульской области получил 9,5 лет за случайное убийство собутыльника

Житель Тульской области получил 9,5 лет за случайное убийство собутыльника

Потерпевший истек кровью после удара ножом в бедро.

Суд вынес приговор 42-летнему жителю поселка Велегож Заокского района. Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
 
Преступление было совершено 29 августа этого года. Во время совместной пьянки пострадавший оскорбил обвиняемого, тот схватил нож и ударил им своего оппонента в бедро. Мужчина скончался на месте происшествия.
 
«В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на срок 1 год 8 месяцев», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
 
Также судом удовлетворен заявленный в ходе следствия гражданский иск потерпевших на сумму более 500 тысяч рублей.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 21:01 +2
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Место
Тульская областьЗаокский район
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