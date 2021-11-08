Житель Тульской области получил 9,5 лет за случайное убийство собутыльника

Суд вынес приговор 42-летнему жителю поселка Велегож Заокского района. Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Преступление было совершено 29 августа этого года. Во время совместной пьянки пострадавший оскорбил обвиняемого, тот схватил нож и ударил им своего оппонента в бедро. Мужчина скончался на месте происшествия.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на срок 1 год 8 месяцев», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Также судом удовлетворен заявленный в ходе следствия гражданский иск потерпевших на сумму более 500 тысяч рублей.