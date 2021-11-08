Где в Туле 9 ноября отключат электроэнергию

Специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии 9 ноября с 9.00 не будет по следующим адресам:

ул. Степанова, 34, 34-а;

ул. Декабристов, 4-а, 6, 8, 10, 12, 14;

ул. Марата, 35;

ул. Бакунина, 11;

ул. Ложевая, 125-а;

пер. Тростянский, 19−41;

ул. Герцена, 134;

ул. Демидовская, 170, 179, 179-а, 179-в, 80, 82, 84;

ул. Пузакова, 15;

ул. Металлургов, 3;

ул. Доватора, 3;

ул. М. Мазая, 2-а;

ул. М. Горького, 27, 31, 31-а, 33, 33-а;

ул. 9 Мая, 5, 7, 9, 11, 13;

ул. Смидович, 14;

ул. Оружейная, 25, 27;

ул. Седова, 27;

п. Менделеевский: ул. Л. Толстого, 1−9; ул. М. Горького, 1, 2, 11, 13, ул. М. Горького, 1−9 (нечётн.), 8; ул. Маяковского, 1, 2, 3, 4, 6, 8; ул. Поленова, 1−9;

ул. Белкина, 1−21;

ул. Болдина, 11;

пер. Стандартный, 1−13;

ул. Мира, 24-а, 18−26 (чётн.);

пер. Гусеничный, 1−22;

п. Лихвинка: пр-зд Новорабочий, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 32-а, 35, 42, 1−11; 2-й Лихвинский пр-зд, 27−40;

ул. Пролетарская, 37−69 (нечётн.), 39-а;

ул. Плеханова, 1−43;

ул. Чапаева, 15−21 (нечётн.), 24−34 (чётн.).