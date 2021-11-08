Где в Туле 9 ноября отключат электроэнергию
Публикуем список адресов.
Специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии 9 ноября с 9.00 не будет по следующим адресам:
- ул. Степанова, 34, 34-а;
- ул. Декабристов, 4-а, 6, 8, 10, 12, 14;
- ул. Марата, 35;
- ул. Бакунина, 11;
- ул. Ложевая, 125-а;
- пер. Тростянский, 19−41;
- ул. Герцена, 134;
- ул. Демидовская, 170, 179, 179-а, 179-в, 80, 82, 84;
- ул. Пузакова, 15;
- ул. Металлургов, 3;
- ул. Доватора, 3;
- ул. М. Мазая, 2-а;
- ул. М. Горького, 27, 31, 31-а, 33, 33-а;
- ул. 9 Мая, 5, 7, 9, 11, 13;
- ул. Смидович, 14;
- ул. Оружейная, 25, 27;
- ул. Седова, 27;
- п. Менделеевский: ул. Л. Толстого, 1−9; ул. М. Горького, 1, 2, 11, 13, ул. М. Горького, 1−9 (нечётн.), 8; ул. Маяковского, 1, 2, 3, 4, 6, 8; ул. Поленова, 1−9;
- ул. Белкина, 1−21;
- ул. Болдина, 11;
- пер. Стандартный, 1−13;
- ул. Мира, 24-а, 18−26 (чётн.);
- пер. Гусеничный, 1−22;
- п. Лихвинка: пр-зд Новорабочий, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 32-а, 35, 42, 1−11; 2-й Лихвинский пр-зд, 27−40;
- ул. Пролетарская, 37−69 (нечётн.), 39-а;
- ул. Плеханова, 1−43;
- ул. Чапаева, 15−21 (нечётн.), 24−34 (чётн.).
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