новости
новости
Регистрация
Где в Туле 9 ноября отключат электроэнергию

Где в Туле 9 ноября отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

Специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии 9 ноября с 9.00 не будет по следующим адресам:

  • ул. Степанова, 34, 34-а;
  • ул. Декабристов, 4-а, 6, 8, 10, 12, 14;
  • ул. Марата, 35;
  • ул. Бакунина, 11;
  • ул. Ложевая, 125-а;
  • пер. Тростянский, 19−41;
  • ул. Герцена, 134;
  • ул. Демидовская, 170, 179, 179-а, 179-в, 80, 82, 84;
  • ул. Пузакова, 15;
  • ул. Металлургов, 3;
  • ул. Доватора, 3;
  • ул. М. Мазая, 2-а;
  • ул. М. Горького, 27, 31, 31-а, 33, 33-а;
  • ул. 9 Мая, 5, 7, 9, 11, 13;
  • ул. Смидович, 14;
  • ул. Оружейная, 25, 27;
  • ул. Седова, 27;
  • п. Менделеевский: ул. Л. Толстого, 1−9; ул. М. Горького, 1, 2, 11, 13, ул. М. Горького, 1−9 (нечётн.), 8; ул. Маяковского, 1, 2, 3, 4, 6, 8; ул. Поленова, 1−9;
  • ул. Белкина, 1−21;
  • ул. Болдина, 11;
  • пер. Стандартный, 1−13;
  • ул. Мира, 24-а, 18−26 (чётн.);
  • пер. Гусеничный, 1−22;
  • п. Лихвинка: пр-зд Новорабочий, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 32-а, 35, 42, 1−11; 2-й Лихвинский пр-зд, 27−40;
  • ул. Пролетарская, 37−69 (нечётн.), 39-а;
  • ул. Плеханова, 1−43;
  • ул. Чапаева, 15−21 (нечётн.), 24−34 (чётн.).
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
вчера, в 21:40 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
где отключат электричествонет светаТГЭС
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Тульской области получил 9,5 лет за случайное убийство собутыльника
Житель Тульской области получил 9,5 лет за случайное убийство собутыльника
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.