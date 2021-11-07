Как тульские вузы будут работать с 8 ноября?

С 8 ноября в Тульском государственном университете наиболее массовые поточные лекции по истории России, всеобщей истории, правоведению и противодействию коррупции, основам управления проектной деятельностью и предпринимательства, управлению проектной деятельностью и бизнес-планированию, валеологии, психологии лидерства и командной работы будут переведены в дистанционный формат. Об этом сообщается на сайте вуза.



До 14 ноября расписание занятий будет скорректировано, чтобы дистанционные поточные лекции проводились в отдельные дни, без совмещения с учебными занятиями в традиционной форме.



Остальные занятия (лабораторные, практические, семинарские и т. п. ) будут проводиться в соответствии с расписанием в традиционной форме.



В ТулГУ напомнили, что участие в мероприятиях численностью более 20 человек возможно при наличии QR-кода о вакцинации, QR-кода о перенесенном COVID-19 (при предъявлении документа, удостоверяющего личность).

В Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого с 8 ноября занятия студентов очной и очно-заочной форм обучения будут проводиться в предусмотренном образовательной программой формате в аудиториях университета (за исключением занятий, которые проводятся преподавателями, переведенными на удаленный режим работы).

Занятия студентов-заочников будут проводиться с использованием исключительно дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Тульский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова объявил, что с 8 ноября учебное учреждение работает в очном режиме.

Напомним, ранее Минобрнауки разрешило российским вузам с 8 ноября продолжить проводить обучение в виде самостоятельной работы или дистанционно.