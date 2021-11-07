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Следственный комитет начал проверку по факту пожара на Одоевском шоссе в Туле
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области и Следственного комитета.

Следственный комитет начал проверку по факту пожара на Одоевском шоссе в Туле

Предварительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем.

Следственный комитет начал проверку по факту пожара, который случился 6 ноября в доме на Одоевском шоссе в Туле. Напомним, в результате происшествия погиб 50-летний мужчина, еще двое — пострадали.

Следователь осмотрел место происшествия, назначил судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.

- Проведение проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, продолжается. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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