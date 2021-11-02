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Убийство и изнасилование пенсионерки в Богородицке: виновный отправится в колонию особого режима
Фото: СУ СКР по Тульской области.

Убийство и изнасилование пенсионерки в Богородицке: виновный отправится в колонию особого режима

93-летняя женщина стала четвертой жертвой преступника.

В Тульском областном суде 57-летний уроженец Липецкой области Николай Поросятников признан виновным в краже, изнасиловании, иных действиях сексуального характера и убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

Судом установлено, что утром 13 июня в Богородицке в одном из частных домов было обнаружено тело 93-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти. Преступление удалось раскрыть по горячим следам. Подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался ранее неоднократно судимый за убийства житель Липецкой области, в последнее время проживающий в Новомосковске. Год назад он в очередной раз освободился из мест лишения свободы.

Известно, что 13 июня после распития спиртного со своей знакомой злоумышленник уснул на улице у дома престарелой женщины. Проснувшись, решил проникнуть в дом, чтобы переночевать. Но проживавшая в доме женщина стала кричать, пытаясь выгнать постороннего из дома. Тогда мужчина накинул ей на шею платок и задушил.

Также известно, что в 1990-х годах Поросятников убил двух людей, а через некоторое время после освобождения лишил жизни еще одного человека.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 21 года 6 месяцев лишения свободы.

Отбывать срок он будет в колонии особого режима. 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 16:27 +2
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