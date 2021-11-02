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В Туле на площади Победы высаживают тюльпаны
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на площади Победы высаживают тюльпаны

Всего в Туле до середины ноября планируется высадить более 150 тысяч луковиц тюльпанов.

Сегодня, 2 ноября, на площади Победы приступили к посадке луковичных – весной здесь расцветет более 14,5 тысяч красных тюльпанов. Еще пять тысяч луковиц высадят напротив автовокзала. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

По словам представителя подрядной организации, погода в этом году позволяет проводить посадку луковичных в ноябре.

Всего в Туле до середины ноября планируется высадить более 150 тысяч луковиц тюльпанов. Для посадки определено порядка 25 объектов, среди них скверы «Тулякам – Героям Советского Союза», Памяти жертв политических репрессий, «Тульское чаепитие» и др.

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