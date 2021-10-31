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На Демидовском мосту столкнулись маршрутка и Nissan
Фото очевидца.

На Демидовском мосту столкнулись маршрутка и Nissan

Предположительно, водители не разобрались, как проехать ремонтируемый участок.

Утром 31 октября на Демидовском мосту столкнулись Nissan и микроавтобус, следовавший по маршруту «Тула — Липки». По предварительной информации, водители не разобрались, как разъезжаться на ремонтируемом участке.

За рулем легковушки находился 18-летний парень. По нашей информации, он получил перелом руки.

Отметим, что маршрутка была без пассажиров. Водитель ехал на предрейсовый осмотр.

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