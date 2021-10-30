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В ДТП на улице Рязанской пострадал человек

В ДТП на улице Рязанской пострадал человек

Авария произошла напротив гипермаркета "Линия".

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 30 октября на ул. Рязанской в Туле произошло серьезное ДТП. Напротив гипермаркета "Линия" столкнулись автомобили Лада Ларгус и Киа. По предварительной информации, Ларгус съезжал со стороны Новомосковского шоссе, а Киа следовала по ул. Рязанской в попутном направлении.

В результате попутного столкновения, Ларгус лишился переднего левого колеса, а Киа вылетела с дороги и остановился в нескольких метрах от заправки - на газоне.

На момент публикации новости, в аварии пострадал водитель Киа, он доставлен в больницу. Окончательную причину ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:09 +1
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