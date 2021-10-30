В ДТП на улице Рязанской пострадал человек

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 30 октября на ул. Рязанской в Туле произошло серьезное ДТП. Напротив гипермаркета "Линия" столкнулись автомобили Лада Ларгус и Киа. По предварительной информации, Ларгус съезжал со стороны Новомосковского шоссе, а Киа следовала по ул. Рязанской в попутном направлении.

В результате попутного столкновения, Ларгус лишился переднего левого колеса, а Киа вылетела с дороги и остановился в нескольких метрах от заправки - на газоне.

На момент публикации новости, в аварии пострадал водитель Киа, он доставлен в больницу. Окончательную причину ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.