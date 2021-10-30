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На улице Октябрьской произошло массовое ДТП

На улице Октябрьской произошло массовое ДТП

Столкнулись три легковушки и самосвал.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 30 октября напротив дома №81 по ул. Октябрьской в Туле произошло массовое ДТП. Столкнулись Lada Priora, Suzuki SX4, Renault Sandero, КамАЗ. По словам участников автоаварии, все они двигались по направлению к ул. М. Горького.

Сначала Lada Priora врезалась в заднее правое колесо самосвала, после чего легковушку отбросило на Suzuki и Renault, которые ехали по соседней полосе.

По информации на момент публикации новости, незначительные травмы получил водитель Lada Priora. Сотрудники ДПС выясняют виновника автоаварии.

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Массовое ДТП на улице Октябрьской, Фото: 1
Массовое ДТП на улице Октябрьской, Фото: 2
Массовое ДТП на улице Октябрьской, Фото: 3
Массовое ДТП на улице Октябрьской, Фото: 4
Массовое ДТП на улице Октябрьской, Фото: 5
Массовое ДТП на улице Октябрьской, Фото: 6
Массовое ДТП на улице Октябрьской, Фото: 7
Массовое ДТП на улице Октябрьской, Фото: 8
Массовое ДТП на улице Октябрьской, Фото: 9
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:15 +1
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