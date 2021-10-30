На улице Октябрьской произошло массовое ДТП

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 30 октября напротив дома №81 по ул. Октябрьской в Туле произошло массовое ДТП. Столкнулись Lada Priora, Suzuki SX4, Renault Sandero, КамАЗ. По словам участников автоаварии, все они двигались по направлению к ул. М. Горького.

Сначала Lada Priora врезалась в заднее правое колесо самосвала, после чего легковушку отбросило на Suzuki и Renault, которые ехали по соседней полосе.

По информации на момент публикации новости, незначительные травмы получил водитель Lada Priora. Сотрудники ДПС выясняют виновника автоаварии.