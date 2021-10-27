Перепись населения через госуслуги – это быстро и безопасно

Принять участие в переписи через госуслуги просто и быстро – можно в удобное время заполнить анкету. На фото тулячка Эльвира Безгина.

Тульская область в лидерах по участию жителей во Всероссийской переписи населения через личный кабинет на госуслугах.

По состоянию на 22 октября 21% туляков прошли перепись, из них 15% — на госуслугах. Такие данные озвучил в ходе брифинга, посвященного итогам первой недели Всероссийской переписи населения, заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Павел Смелов – Темпы, взятые в первую неделю, позволяют надеяться, что в некоторых регионах все жители будут переписаны ранее 14 ноября. Это позволит нам уделить больше времени проверке полученных данных. Важно никого не забыть.

На госуслугах в первую неделю среднее количество принявших участие в переписи составляло 1-1,5 млн человек в день. Портал работает без сбоев, все вопросы оперативно решаются службой техподдержки совместно с Росстатом.

Перепись стартовала 15 октября, и на данный момент треть туляков уже приняли участие в анкетировании, большинство из них сделали это онлайн. Такие данные приводит Росстат. Цель переписи – собрать наиболее полные сведения о том, кто и как живет в России, об условиях проживания, уровне образования, владении языками, национальности, семейном положении. Эти данные лягут в основу формирования социально-экономической политики государства и разработки новых мер поддержки. Например, после переписи 2002 года в России была разработана программа материнского капитала.

Как принять участие в переписи?

Самый быстрый и безопасный в условиях подъема заболеваемости ОРВИ и коронавирусом способ принять участие в переписи – ответить на вопросы в электронном виде – через госуслуги. Сделать это можно с 15 октября по 8 ноября. Сейчас рассматривается вероятность продления электронной переписи до 14 ноября, чтобы этот процесс был более удобен для жителей.

Важно, что с одного аккаунта можно переписать всех членов семьи, живущих с вами. Если семья состоит из 3-4 человек, то на заполнение анкеты потребуется не более 15-20 минут. И нет необходимости лично встречаться с переписчиком и подстраиваться под график его обхода.

В удобное время заходите на госуслуги и, имея подтвержденный аккаунт, отвечаете на вопросы и по итогу получаете QR-код, подтверждающий, что вы приняли участие в переписи. Когда придет переписчик, достаточно будет показать ему код. Прийти на переписной участок или в МФЦ. На участках переписчики проанкетируют вас и внесут данные в планшет. В этом случае домой к вам переписчик не будет приходить.

В МФЦ предложат участие в переписи с помощью портала «Госуслуги», волонтеры помогут зайти на сайт, а по завершении анкетирования вы получите QR-код для предъявления переписчику, который придет домой. Дождаться переписчика и ответить на его вопросы. В отличие от прошлой переписи ответы на вопросы вносятся в программу на планшете и сразу же передаются в Росстат. Благодаря этому процесс обработки данных гораздо быстрее и потеря любых сведений исключена.

Уточнить дату, когда переписчик придет к вам домой, можно на переписном участке.

Кстати, ничего страшного, если данные человека дважды или трижды указаны в переписных анкетах: например, мужчина заполнил анкету на госуслугах, мама внесла о нем данные, поскольку сын прописан у нее, а жена указала его по фактическому проживанию. Система учитывает такие случаи и при подведении итогов переписи дубликаты не будут засчитываться.

Кто принимает участие в переписи?

Переписи подлежат все, кто живет в России больше года, в том числе иностранные граждане. Переписчики не будут проверять наличие гражданства и легальность нахождения в стране. В данном случае важно знать реальное количество людей, а не законность их пребывания.

Какие вопросы в переписных листах?

Независимо от способа участия в переписи всем предлагается ответить на 33 вопроса о поле, возрасте, гражданстве, месте рождения и проживания, национальности, образовании, семейном положении, количестве детей, источниках дохода, занятости, а также на семь вопросов о жилищных условиях: типе жилого помещения, времени постройки дома, общей площади квартиры или дома, количестве комнат и благоустройстве дома.

Для иностранцев предназначен бланк формы «В», в нем семь вопросов о поле, возрасте, стране постоянного проживания, цели приезда в Россию, продолжительности пребывания и пр.

Как отличить переписчика от мошенника?

Настоящие переписчики используют только планшеты и не интересуются паспортом или другими персональными данными, анкета заполняется исключительно со слов гражданина.

Переписчик одет в специальную форму: шарф, сумка-портфель для планшета и бланков переписных листов, накидка со светоотражающими элементами с логотипом Всероссийской переписи населения 2020 года (несмотря на перенос сроков переписи, форму не стали менять).

У переписчика при себе имеется официальное удостоверение, которое он должен предъявить вместе с паспортом.

Перепись завершится 14 ноября, поэтому после этой даты настоящие переписчики не придут.

Данные респондентов защищены

Анкетирование проводится анонимно. Переписчик будет спрашивать имя и фамилию гражданина, чтобы повторно не опрашивать одного и того же человека. Но при этом предъявлять паспорт или другие документы не нужно. Имя не будет храниться вместе с информацией переписного листа, что позволит гарантировать конфиденциальность.

Информация с планшетов переписчиков и через портал госуслуг передается по защищенным каналам связи на сервер Росстата. Все персональные данные отделяются от анкет еще на этапе передачи в единую информационную систему переписи. Переписчик также не может их украсть или передать третьим лицам. В вашем присутствии он заполняет анкету и отправляет ее. После завершения опроса у переписчика уже нет доступа к вашей анкете.

Когда будут результаты переписи?

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения о его численности и структуре по полу и возрасту станут известны в апреле 2022 года. Полные итоги переписи населения планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.



