В ДТП на ул. Буденного в Туле пострадали женщина и ребенок

Авария случилась около трех часов дня в районе пересечения улиц Тимирязева и Буденного.

Как стало известно Myslo, днем 22 октября в районе дома № 19 по ул. Буденного столкнулись Lada Largus под управлением 38-летнего мужчины и Hyundai Solaris, за рулем которого находился 25-летний мужчина.

В ДТП пострадали пассажиры Solaris: 10-летний ребенок и 38-летняя женщина.

По предварительной информации, водитель Lada Largus не предоставил преимущество в движении Hyundai Solaris.

Все обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.