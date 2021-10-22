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В ДТП на ул. Буденного в Туле пострадали женщина и ребенок

В ДТП на ул. Буденного в Туле пострадали женщина и ребенок

Авария случилась около трех часов дня в районе пересечения улиц Тимирязева и Буденного.

Как стало известно Myslo, днем 22 октября в районе дома № 19 по ул. Буденного столкнулись Lada Largus под управлением 38-летнего мужчины и Hyundai Solaris, за рулем которого находился 25-летний мужчина.

В ДТП пострадали пассажиры Solaris: 10-летний ребенок и 38-летняя женщина.

По предварительной информации, водитель Lada Largus не предоставил преимущество в движении Hyundai Solaris. 

Все обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:28 +2
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