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Погода на выходных в Туле: нас ждут последние теплые дни осени
Фото из архива Myslo.

Погода на выходных в Туле: нас ждут последние теплые дни осени

Тульский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поделился прогнозом погоды на ближайшие три дня.

23 октября
 

В Тульской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°C, днем +6…+11°C.

В Туле температура воздуха ночью +3…+5°C, днем +8…+10°C.

24 октября
 
Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западной четверти 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°C, днем +2…+7°C.
 
25 октября
 
Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, днем преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 5-1 м/с. Температура воздуха ночью -6…-1°C, днем +1…+6°C.
 
 
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:50 +2
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