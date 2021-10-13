новости
новости
Регистрация
В Тульской области могут создать психологическую службу для педагогов и родителей

В Тульской области могут создать психологическую службу для педагогов и родителей

Такую инициативу на встрече с губернатором Алексеем Дюминым озвучила уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова.

Детский омбудсмен отметила, что по поручению губернатора в рамках всероссийской акции «Безопасность детства» регулярно проводится мониторинг состояния детской инфраструктуры. Администрации муниципалитетов совместно с МЧС проверяют детские и спортивные площадки, объекты ЖКХ, парки и другие объекты на предмет безопасности. Создан региональный реестр аварийных зданий и стройплощадок. Для районов разработан единый порядок действий по закрытию доступа к ним, их демонтажу и принятию на учет бесхозного имущества.

Глава региона поручил зампреду правительства Ольге Гремяковой вместе с Наталией Зыковой вести системный анализ гибели и травматизма детей и на его основе провести профилактические мероприятия. А с комитетом по печати и массовым коммуникациям – разработать видеоматериалы и провести информационную кампанию по профилактике детского травматизма.

Наталия Зыкова рассказала, что в Туле внесены изменения в правила благоустройства и создан единый реестр детских и спортивных площадок, где обозначены форма собственности и организации, на балансе которых они находятся. Она предложила Алексею Дюмину распространить этот опыт на все районы Тульской области, чтобы привести в норму правовое регулирование установки и эксплуатации объектов благоустройства.

Кроме того, Наталия Зыкова выступила с предложением разработать типовые контракты с поставщиками на установку детских площадок. Это позволит обеспечить соблюдение норм безопасности при благоустройстве.

Глава региона сказал, что даст поручение своему первому заместителю – председателю правительства Валерию Шерину и его заместителю – министру внутренней политики и развития местного самоуправления Антону Агееву проработать этот вопрос.

– По-прежнему актуальным остается вопрос организации деятельности педагогов-психологов. Их нехватка и дефицит практических навыков у работающих специалистов снижают эффективность психологического сопровождения в системе образования, – отметила Наталия Зыкова.

Она предложила создать методический центр школьной медиации, который обеспечит консультативное и методическое сопровождение психологических служб, работающих в образовательных учреждениях региона. А также – организовать кризисную психологическую службу для консультирования педагогов, психологов и родителей.

Алексей Дюмин поддержал предложения Наталии Зыковой и сказал, что поручит профильным органам взять их в проработку.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 09:42 −1
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областиУполномоченный по правам ребенка в Тульской областидетский омбудсмен
Люди
Алексей ДюминНаталия Зыкова
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульских предпринимателей обучат искусству ведения переговоров
Тульских предпринимателей обучат искусству ведения переговоров
«Забыл, что за рулем?»: в Новомосковске ПАЗ въехал в столб
«Забыл, что за рулем?»: в Новомосковске ПАЗ въехал в столб
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.