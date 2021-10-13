В Тульской области могут создать психологическую службу для педагогов и родителей

Такую инициативу на встрече с губернатором Алексеем Дюминым озвучила уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова.

Детский омбудсмен отметила, что по поручению губернатора в рамках всероссийской акции «Безопасность детства» регулярно проводится мониторинг состояния детской инфраструктуры. Администрации муниципалитетов совместно с МЧС проверяют детские и спортивные площадки, объекты ЖКХ, парки и другие объекты на предмет безопасности. Создан региональный реестр аварийных зданий и стройплощадок. Для районов разработан единый порядок действий по закрытию доступа к ним, их демонтажу и принятию на учет бесхозного имущества.

Глава региона поручил зампреду правительства Ольге Гремяковой вместе с Наталией Зыковой вести системный анализ гибели и травматизма детей и на его основе провести профилактические мероприятия. А с комитетом по печати и массовым коммуникациям – разработать видеоматериалы и провести информационную кампанию по профилактике детского травматизма.

Наталия Зыкова рассказала, что в Туле внесены изменения в правила благоустройства и создан единый реестр детских и спортивных площадок, где обозначены форма собственности и организации, на балансе которых они находятся. Она предложила Алексею Дюмину распространить этот опыт на все районы Тульской области, чтобы привести в норму правовое регулирование установки и эксплуатации объектов благоустройства.

Кроме того, Наталия Зыкова выступила с предложением разработать типовые контракты с поставщиками на установку детских площадок. Это позволит обеспечить соблюдение норм безопасности при благоустройстве.

Глава региона сказал, что даст поручение своему первому заместителю – председателю правительства Валерию Шерину и его заместителю – министру внутренней политики и развития местного самоуправления Антону Агееву проработать этот вопрос.

– По-прежнему актуальным остается вопрос организации деятельности педагогов-психологов. Их нехватка и дефицит практических навыков у работающих специалистов снижают эффективность психологического сопровождения в системе образования, – отметила Наталия Зыкова.

Она предложила создать методический центр школьной медиации, который обеспечит консультативное и методическое сопровождение психологических служб, работающих в образовательных учреждениях региона. А также – организовать кризисную психологическую службу для консультирования педагогов, психологов и родителей.

Алексей Дюмин поддержал предложения Наталии Зыковой и сказал, что поручит профильным органам взять их в проработку.