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В Тульской области снесут дом, не переживший капремонта

В Тульской области снесут дом, не переживший капремонта

А главе администрации Богородицкого районе внесено представление.

В сентябре мы написали про разрушающийся дом в Товарковском районе. Многоквартирный дом на улице Первомайской, в котором зарегистрировано 28 человек, был включен в региональную программу капитального ремонта Тульской области. Работы по ремонту фасада стартовали в начале сентября, и после отбивки штукатурного слоя неожиданно рухнула часть стены.

Прокуратура провела по данному факту проверку, и 29 сентября этот дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Собственникам квартир было предложено переехать либо в гостиницу, либо в арендованное администрацией жилье. На это согласились только жильцы трех квартир из восьми.

При этом ни администрация района, ни Фонд капитального ремонта не приняли меры к устранению последствий обрушения и обеспечению безопасных и комфортных условий проживания граждан. Директору Фонда и главе администрации МО Богородицкий район внесено представление.

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:06 0
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