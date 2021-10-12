Пожар на ул. Степанова в Туле: в квартире находились мужчина и двухлетний ребенок
На данный момент их доставили в больницу.
Днем 12 октября на улице Степанова в Туле произошел пожар, сообщает корреспондент Myslo с места событий.
Спасателей вызвали очевидцы.
На место происшествия были направлены несколько пожарных расчетов. По предварительной информации, в загоревшейся квартире находились мужчина, который получил ожоги, и двухлетний ребенок. Последний не пострадал, но медики всё же приняли решение отвезти папу и малыша в больницу для обследования в условиях стационара.
По имеющейся информации, пожар начался на кухне — предположительно, там загорелось пролившееся масло.
Галерея
Другие статьи по темам