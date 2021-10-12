ОНФ объявил конкурс на самую необычную дорожную заплатку

И приглашает к участию всех желающих.

Общероссийский народный фронт приглашает всех желающих принять участие в фотоконкурсе по итогам дорожного ремонта в 2021 году. На конкурс принимаются фото творчества местных жителей, латавших ямы при помощи подручных средств, а также «творческие работы» дорожников глазами граждан с изображениями бугров, кочек и ям после ремонта.

Фотографии необходимо выложить на своих страницах в социальных сетях с хештегами #ЗалаталиКакМогли и #ямынадороге в срок до 31 декабря включительно. По итогам конкурса авторы самых необычных фото получат памятные сувениры.