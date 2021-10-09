Под Новомосковском перевернулась автоцистерна

По предварительной информации, 54-летний водитель не справился с управлением.

ДТП произошло в районе 3 км автодороги Новомосковск 2 Грицово Новомосковского района.

По предварительным данным, водитель 1967 года рождения, управляя КАМАЗ т 2230 с прицепом, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил опрокидывание.

Мужчина получил телесные повреждения и доставлен в больницу.

Отметим, что машина принадлежит компании «Мосводоканал».