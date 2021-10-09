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Под Новомосковском перевернулась автоцистерна

Под Новомосковском перевернулась автоцистерна

По предварительной информации, 54-летний водитель не справился с управлением.

ДТП произошло в районе 3 км автодороги Новомосковск 2 Грицово Новомосковского района.

По предварительным данным, водитель 1967 года рождения, управляя КАМАЗ т 2230 с прицепом, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил опрокидывание.

Мужчина получил телесные повреждения и доставлен в больницу.

Отметим, что машина принадлежит компании «Мосводоканал».

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вчера, в 17:19 +1
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