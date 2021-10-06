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Глава администрации Тулы о территории аэродрома Клоково: «В Заречье появится новый микрорайон»

Глава администрации Тулы о территории аэродрома Клоково: «В Заречье появится новый микрорайон»

Дмитрий Миляев прокомментировал решение о передаче территории аэродрома в собственность Тульской области.

6 октября стало известно о том, что Правительство Тульской области договорилось с Минобороны о передаче в собственность региона территории военного аэродрома Клоково. На этом месте построят новый суперсовременный жилой микрорайон.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев:

Дмитрий Миляев

– Тула – активно развивающийся город, у нас достаточно высокие темпы жилищного строительства и ввода новых объектов. Правительством Тульской области и лично губернатором Алексеем Дюминым проделана большая работа с Министерством обороны РФ по передаче в собственность аэродрома. Благодаря этому важному решению в Заречье появится новый микрорайон. Это хорошая возможность обеспечить горожан современным и комфортным жильем, а также привлечь крупные частные инвестиции. В этом случае нам важно будет создать необходимую инфраструктуру: это и новые школы, детские сады, автоподъезды. Мы привлечем все возможные ресурсы для того, чтобы повысить уровень жизни в городе.

Напомним, в течение года правительство Тульской области проделало большую совместную работу с Министерством обороны РФ по передаче в региональную собственность территории военного аэродрома Клоково.

Земельный участок площадью 120 гектаров находится в городской черте, что не позволяет использовать его как аэродром. При этом само его расположение удачное — рядом развитая транспортная инфраструктура и другие необходимые коммуникации. Общая площадь передаваемой территории позволит построить не менее 1,2 млн кв. м жилья.

На данный момент потенциальный инвестор для строительства уже найден. Объем частного финансирования строительства составит 80 млрд рублей. 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:25 −12
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Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула
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