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Коронавирус в Тульской области вырос до июльских значений
За сутки 142 человека заразились, 10 пациентов умерли.
За минувшие сутки в Туле и области выявлено 142 случая заражения коронавирусной инфекцией. 136 человек выздоровели, 10 умерли.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразился 55 291 человек, 47 533 человека выздоровели, 3 074 умерли.
Ситуация в РФ выглядит так:
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