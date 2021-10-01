Статистика по ковиду: в Тульской области за сутки 124 новых случая заболевания и 11 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 124 человек, 224 выздоровели, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 54 752 жителя региона, 47 146 вылечились, 3031 человек умер.
В целом по России ситуация следующая:
За последние сутки в России выявлено 24 522 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 215 (9,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 7 535 548 человек в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 887 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 208 142 человека.
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