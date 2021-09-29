В Туле распространили фейк о намерении совершить теракт в университете

Одно из тульских СМИ опубликовало скриншоты переписки в мессенджере. С большой вероятностью эта информация относится к Красноярску.

Днем 29 сентября в одном из тульских СМИ появилась информация о том, что студент Тульского педуниверситета пообещал совершить в вузе теракт, с оговоркой «такую информацию 29 сентября активно обсуждают студенты городских вузов в закрытых студенческих чатах». Указывалось, что молодого человека зовут Генрих.

Автор новости также написал, что получил комментарий регионального УМВД, в котором говорилось о проверке информации о возможном теракте.

Через некоторое время публикация была изменена — из нее исчезла ссылка на УМВД России по Тульской области, зато появилась размытая формулировка «По данным редакции, этот студент учится в другом регионе».