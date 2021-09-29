новости
новости
Регистрация
В Туле распространили фейк о намерении совершить теракт в университете

В Туле распространили фейк о намерении совершить теракт в университете

Одно из тульских СМИ опубликовало скриншоты переписки в мессенджере. С большой вероятностью эта информация относится к Красноярску.

Днем 29 сентября в одном из тульских СМИ появилась информация о том, что студент Тульского педуниверситета пообещал совершить в вузе теракт, с оговоркой «такую информацию 29 сентября активно обсуждают студенты городских вузов в закрытых студенческих чатах». Указывалось, что молодого человека зовут Генрих.
 
Автор новости также написал, что получил комментарий регионального УМВД, в котором говорилось о проверке информации о возможном теракте.
 
Через некоторое время публикация была изменена — из нее исчезла ссылка на УМВД России по Тульской области, зато появилась размытая формулировка «По данным редакции, этот студент учится в другом регионе».
 
По данным информированных источников Myslo, применительно к Туле эта информация полностью недостоверна. Некий студент по имени Генрих действительно угрожал учащимся, но было это в Красноярске, о чем свидетельствуют публикации местных СМИ.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 17:39 0
Другие статьи по темам
Событие
фейкфейковая новость
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Не валунами, так глиной: жители деревни Чернского района возмущены отсыпкой дороги
Не валунами, так глиной: жители деревни Чернского района возмущены отсыпкой дороги
Общественная палата организовала патриотическое мероприятие «Связь времен и поколений»
Общественная палата организовала патриотическое мероприятие «Связь времен и поколений»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.