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Неадекватный водитель на авто с тульскими номерами устроил жесткое ДТП в Подмосковье: видео
Кадр из видео.

Неадекватный водитель на авто с тульскими номерами устроил жесткое ДТП в Подмосковье: видео

Автолюбитель решил объехать пробку по встречке.

В соцсетях появились кадры жуткой аварии, которая случилась в подмосковном Пушкино. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 (с тульскими номерами) не захотел стоять в пробке и решил объехать ее по встречной полосе. Он пересек разделительный газон и продолжил движение против потока.

Итог закономерен — неадекватный водитель устроил ДТП. ВАЗ на полном ходу врезался в микроавтобус. К счастью, никто не погиб.

Очевидцы отмечают, что водитель был в состоянии опьянения.

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