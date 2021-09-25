Неадекватный водитель на авто с тульскими номерами устроил жесткое ДТП в Подмосковье: видео

Кадр из видео.

В соцсетях появились кадры жуткой аварии, которая случилась в подмосковном Пушкино. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 (с тульскими номерами) не захотел стоять в пробке и решил объехать ее по встречной полосе. Он пересек разделительный газон и продолжил движение против потока.

Итог закономерен — неадекватный водитель устроил ДТП. ВАЗ на полном ходу врезался в микроавтобус. К счастью, никто не погиб.

Очевидцы отмечают, что водитель был в состоянии опьянения.