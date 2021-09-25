Фото из архива Myslo.
В Тульской области суточное число заболевших ковидом увеличилось до 115
В регионе растет количество подтвержденных случаев.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 115 случаев коронавируса, 111 человек выздоровели, 11 скончались. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Отметим, что в регионе последние несколько дней отмечается незначительный, но рост подтвержденных случаев ковида. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 54 024 жителей Тульской области, 46 355 вылечились, 2968 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:44, 4 1289 0
23 сентября, в 11:57, 6 1311 0
22 сентября, в 11:49, 9 1348 -2
21 сентября, в 11:49, 32 1445 0
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