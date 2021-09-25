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В Тульской области суточное число заболевших ковидом увеличилось до 115
Фото из архива Myslo.

В Тульской области суточное число заболевших ковидом увеличилось до 115

В регионе растет количество подтвержденных случаев.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 115 случаев коронавируса, 111 человек выздоровели, 11 скончались. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Отметим, что в регионе последние несколько дней отмечается незначительный, но рост подтвержденных случаев ковида. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 54 024 жителей Тульской области, 46 355 вылечились, 2968 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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