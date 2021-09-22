Фото Алексея Кингурухова.
К дому на улице Генерала Маргелова на Зеленстрое прибыли несколько пожарных расчетов
Место возгорания долго не могли найти. Спойлер – никакого пожара не было.
Утром 22 сентября около семи часов утра к домам № 5, 7 по ул. Генерала Маргелова прибыли шесть пожарных расчетов. По словам очевидцев, спасатели долго не могли понять, где возгорание.
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Как впоследствии выяснилось, сообщение о пожаре оказалось ложным: одному из жителей показалось, что на крыше дома начался пожар. Однако на самом деле ничего не горело.
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