К дому на улице Генерала Маргелова на Зеленстрое прибыли несколько пожарных расчетов

Фото Алексея Кингурухова.

Место возгорания долго не могли найти. Спойлер – никакого пожара не было.

Утром 22 сентября около семи часов утра к домам № 5, 7 по ул. Генерала Маргелова прибыли шесть пожарных расчетов. По словам очевидцев, спасатели долго не могли понять, где возгорание.

Как впоследствии выяснилось, сообщение о пожаре оказалось ложным: одному из жителей показалось, что на крыше дома начался пожар. Однако на самом деле ничего не горело.