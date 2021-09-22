Названы лучшие вакансии сентября в Туле: кому готовы платить 185 тысяч?

В Туле самую высокую зарплату готовы платить frontend-разработчику со знанием технического английского языка и опытом работы от одного года – 185 тыс. рублей. Успешному кандидату предлагают гибкий график работы и обучение за счет компании.

Второе место занимает директор гипермаркета в крупной розничной сети с зарплатой от 96 тыс. рублей. Работодатель предоставляет корпоративные пенсионные программы, бесплатное корпоративное обучение и надбавки компенсационного характера.

Замыкает тройку самых высокооплачиваемых вакансий в городе должность главного инженера с опытом работы от трех лет и заработной платой 80 тыс. рублей. Будущему сотруднику обещают предоставление корпоративного жилья и дополнительные премии.



В рейтинг также вошла вакансия менеджера по продажам в юридической компании с опытом работы от одного года и зарплатой от 70 тыс. рублей. Кандидату обещают премии по результатам работы, возможность карьерного роста за 3-5 месяцев, оплачиваемое обучение и доступ к корпоративной библиотеке. Замыкает топ должность менеджера по подбору персонала – 70 тыс. рублей с возможностью корпоративного обучения и бонусами за закрытие вакансий.