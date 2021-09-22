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Названы лучшие вакансии сентября в Туле: кому готовы платить 185 тысяч?
Изображение fancycrave1 с сайта Pixabay.

Названы лучшие вакансии сентября в Туле: кому готовы платить 185 тысяч?

Сервис SuperJob отобрал самые высокооплачиваемые предложения сентября.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 28 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек, в том числе в Туле. 
 

В Туле самую высокую зарплату готовы платить frontend-разработчику со знанием технического английского языка и опытом работы от одного года – 185 тыс. рублей. Успешному кандидату предлагают гибкий график работы и обучение за счет компании.

Второе место занимает директор гипермаркета в крупной розничной сети с зарплатой от 96 тыс. рублей. Работодатель предоставляет корпоративные пенсионные программы, бесплатное корпоративное обучение и надбавки компенсационного характера.

Замыкает тройку самых высокооплачиваемых вакансий в городе должность главного инженера с опытом работы от трех лет и заработной платой 80 тыс. рублей. Будущему сотруднику обещают предоставление корпоративного жилья и дополнительные премии.

В рейтинг также вошла вакансия менеджера по продажам в юридической компании с опытом работы от одного года и зарплатой от 70 тыс. рублей. Кандидату обещают премии по результатам работы, возможность карьерного роста за 3-5 месяцев, оплачиваемое обучение и доступ к корпоративной библиотеке. Замыкает топ должность менеджера по подбору персонала – 70 тыс. рублей с возможностью корпоративного обучения и бонусами за закрытие вакансий.

Должность Предлагаемая зарплата
1 Frontend Developer 185 000 руб.
2 Директор гипермаркета от 96 500 руб.
3 Главный инженер 80 000 руб.
4 Менеджер по продажам от 70 000 руб.
5 Менеджер по подбору персонала 70 000 руб.

 

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Автор: Юлия Королева
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