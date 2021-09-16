В Тульской области поезд снес уазик на переезде: пострадал водитель

16 сентября в 12.06 в Тульской области на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника 291 км перегона Турдей — Волово водитель автомобиля УАЗ, по предварительной информации, грубо нарушил ПДД и стал пересекать пути на запрещающий сигнал перед приближающимся пригородным поездом № 6434 Ефремов — Узловая.

– Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Локомотивная бригада не пострадала. Прибывшие на место ДТП медики оказали необходимую помощь водителю автомобиля. Пригородный поезд получил незначительные повреждения и после оказания помощи будет отправлен по назначению, — сообщает пресс-служба РЖД.

Задержка поезда составит около часа. Ситуация не повлияла на график движения других поездов.

Московская железная дорога призывает автомобилистов соблюдать ПДД при пересечении железнодорожных переездов. Их нарушение опасно для здоровья и жизни, создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад.