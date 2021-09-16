Туляк украл перед Новым Годом шуруповерт и лишился свободы

В Туле 36-летний местный житель признан виновным в краже, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что 30 декабря 2020 года обвиняемый ранее судимый обвиняемый находился в комиссионном магазине. Там он украл шуруповерт Makita 21. Ущерб от его действий составил 2 000 рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 10 месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.