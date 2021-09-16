новости
новости
Регистрация
Туляк украл перед Новым Годом шуруповерт и лишился свободы

Туляк украл перед Новым Годом шуруповерт и лишился свободы

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

В Туле 36-летний местный житель признан виновным в краже, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
Судом установлено, что 30 декабря 2020 года обвиняемый ранее судимый обвиняемый находился в комиссионном магазине. Там он украл шуруповерт Makita 21. Ущерб от его действий составил 2 000 рублей.
 
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 10 месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 14:35 0
Другие статьи по темам
Прочее
криминалпроисшествияприговор судаПролетарская прокуратура
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области поезд снес уазик на переезде: пострадал водитель
В Тульской области поезд снес уазик на переезде: пострадал водитель
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.