В Тульской области представители табора попались на кражах самовара, одежды и машины

За сутки сразу в трех районах области полицейские задержали представителей цыганского этноса, подозреваемых в кражах.

В Узловском районе безработный и ранее судимый 34-летний мужчина сломал навесной замок, проник в деревенский дом и забрал имущество, в том числе самовар и телевизор. Причиненный ущерб составил 5 тысяч рублей.

В Щекинском районе безработные и ранее судимые 42-летний представитель цыганского этноса и его 32-летний подельник похитители УАЗ 2002 года выпуска. Машину они планировали продать, но были задержаны.

В Заокском полицейские изобличили в краже из магазина 22-летнюю неработающую представительницу цыганского этноса. Подозреваемая сумела тайно вынести из торгового зала часы и одежду на сумму более 5 тысяч рублей.

Во всех случаях подозреваемые доставлены в отделы полиции для разбирательства и признались в содеянном.