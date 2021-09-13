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В Туле ищут 81-летнюю Анастасию Зиновьеву: ориентировка обновлена

В Туле ищут 81-летнюю Анастасию Зиновьеву: ориентировка обновлена

В последний раз пенсионерку видели на улице Металлургов 7 сентября.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» продолжают поиски 81-летней Анастасии Павловны Зиновьевой, которая ушла из дома 7 сентября и не вернулась. Последнее ее достоверное местонахождение — возле дома № 51-а по ул. Металлургов.

Женщина попала на запись камер видеонаблюдения 7 сентября в 15.50, и с тех пор ее никто не видел. Возможна полная или частичная потеря памяти, дезориентация. Волонтеры обновили ориентировку, добавив актуальную фотографию.

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серые. Была одета: красная куртка с капюшоном, темные брюки, осенние темные ботинки. При себе имела разноцветный пакет и костыль, ножка которого обмотана пакетом (как на верхнем фото).

Женщина не ориентируется в пространстве. Видели ее? Звоните: 8 (800) 700-54-52, 8 (920) 755-81-55 или 112.

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