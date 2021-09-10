Лихие 90-е, револьвер в Упе и Интерпол: дело убийцы из Тулы возвращено в суд

В Ленинский районный суд возвращено дело Дмитрия Вершинина, который 20 лет скрывался от следствия.

Напомним, в сентябре 1999 года между обвиняемым и его знакомым из-за возникших финансовых разногласий произошел словесный конфликт. Вершинин насильно вывез оппонента за город и выстрелил в него из револьвера. От полученных повреждений тот спустя время скончался в больнице.

Вершинин после убийства сбежал из России, его удалось задержать в 2019 году на территории Норвегии. Приговором суда от 20 мая ему было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Однако после жалобы защиты приговор был пересмотрен – дело возвращено обратно в суд по «процессуальным основаниям». Первое заседание по нему состоится 16 сентября.