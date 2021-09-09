новости
новости
Регистрация
В ДТП под Киреевском пострадал мотоциклист
Фото: "Тула. Жесть"

В ДТП под Киреевском пострадал мотоциклист

Мужчина попал под КамАЗ.

Вечером 9 сентября, в с. Дедилово Киреевского района произошло ДТП с участием мотоцикла и грузовика КамАЗ. Как пишет канал "Тула.  Жесть", мотоцикл выехал на встречную полосу и оказался под задней осью большегруза.

Фото очевидца

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 30-летний водитель мотоцикла Yamaha госпитализирован, подробной информации о его состоянии пока не поступало. Обстоятельства и причины случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

UPD: публикация изменена в 21.10. Добавлен комментарий Госавтоинспекции.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 19:55 +1
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавариядтп с мотоциклистомстолкновение
Место
Тульская областьКиреевский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская Госавтоинспекция составила административный материал на таксиста-автохама
Тульская Госавтоинспекция составила административный материал на таксиста-автохама
Жители дома в Щекино: «Подрядчик разрыл наш двор и исчез»
Жители дома в Щекино: «Подрядчик разрыл наш двор и исчез»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.