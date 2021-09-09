В ДТП под Киреевском пострадал мотоциклист

Фото: "Тула. Жесть"

Вечером 9 сентября, в с. Дедилово Киреевского района произошло ДТП с участием мотоцикла и грузовика КамАЗ. Как пишет канал "Тула. Жесть", мотоцикл выехал на встречную полосу и оказался под задней осью большегруза.

Фото очевидца

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 30-летний водитель мотоцикла Yamaha госпитализирован, подробной информации о его состоянии пока не поступало. Обстоятельства и причины случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

UPD: публикация изменена в 21.10. Добавлен комментарий Госавтоинспекции.