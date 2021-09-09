Фото: "Тула. Жесть"
В ДТП под Киреевском пострадал мотоциклист
Мужчина попал под КамАЗ.
Вечером 9 сентября, в с. Дедилово Киреевского района произошло ДТП с участием мотоцикла и грузовика КамАЗ. Как пишет канал "Тула. Жесть", мотоцикл выехал на встречную полосу и оказался под задней осью большегруза.
Фото очевидца
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 30-летний водитель мотоцикла Yamaha госпитализирован, подробной информации о его состоянии пока не поступало. Обстоятельства и причины случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
UPD: публикация изменена в 21.10. Добавлен комментарий Госавтоинспекции.
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