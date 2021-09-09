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Жители дома в Щекино: «Подрядчик разрыл наш двор и исчез»

Жители дома в Щекино: «Подрядчик разрыл наш двор и исчез»

Договор на замену асфальтового покрытия был заключен еще весной, но работы до сих пор не завершены.

В редакцию Myslo обратились жители дома № 17 по ул. Индустриальной в Щекино. В этом году в рамках «Народного бюджета» в нем должно быть заменено асфальтовое покрытие, но уже сентябрь, а двор всё еще напоминает строительную площадку.

– Мы вошли в программу по благоустройству придомовой территории, потому что очень была нужна замена асфальтового покрытия и бордюров, – написал в письме житель дома Андрей Волков. – Заключили весной договор, внесли свой процент за работы. Обещали летом сделать. Подрядчик зашел 31 июля, за несколько дней вырыли старые бордюры, поставили новые, трактором сняли асфальт и пропали.

Жители звонили в администрацию Щекино, но в ответ слышали лишь обещания в ближайшее время завершить работы. В итоге 16 августа была завезена машина песка, и работа вновь встала.

– Представители администрации сначала говорили, что работы закончат к концу августа, потом к 15 сентября, теперь ориентировочно – в конце сентября. Мусор до конца не собран во дворе, завалили газоны землей со щебнем и асфальтом. Во время дождей пройти тут проблематично. На «Открытый регион» жалобу направил, но пока ответа нет, – добавил Андрей.

В связи с этим жители просят контролирующие органы проверить работу подрядчика и найти механизмы воздействия на него, дабы закрыть вопрос с ремонтом.
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Жители дома в Щекино: «Подрядчик разрыл наш двор и исчез», Фото: 1
Жители дома в Щекино: «Подрядчик разрыл наш двор и исчез», Фото: 2
Жители дома в Щекино: «Подрядчик разрыл наш двор и исчез», Фото: 3
Жители дома в Щекино: «Подрядчик разрыл наш двор и исчез», Фото: 4
Жители дома в Щекино: «Подрядчик разрыл наш двор и исчез», Фото: 5
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:40 +1
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Тульская областьЩекино
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