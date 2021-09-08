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Вынесен приговор туляку, который ударил полицейского

Вынесен приговор туляку, который ударил полицейского

Мужчина заплатит штраф.

В Туле 43-летний местный житель признан виновным в применении насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
 
Судом установлено, что 1 августа пьяный Олег П. находился на остановке общественного транспорта на улице Октябрьской. Там он ударил сотрудника патрульно-постовой службы, который пытался пресечь череду совершаемых им административных правонарушений.
 
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 60 000 рублей.
 
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