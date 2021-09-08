Вынесен приговор туляку, который ударил полицейского

В Туле 43-летний местный житель признан виновным в применении насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Судом установлено, что 1 августа пьяный Олег П. находился на остановке общественного транспорта на улице Октябрьской. Там он ударил сотрудника патрульно-постовой службы, который пытался пресечь череду совершаемых им административных правонарушений.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 60 000 рублей.