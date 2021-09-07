новости
новости
Регистрация
Отряд «Лиза Алерт» проведет в Туле лекцию для начинающих поисковиков

Отряд «Лиза Алерт» проведет в Туле лекцию для начинающих поисковиков

Все, кто желает присоединиться к волонтерам, смогут сделать это уже в этот четверг.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» проводят набор новых поисковиков. Отряду нужны люди, которым не всё равно, – операторы горячей линии и коротких прозвонов, информационные координаторы, пешие поисковики, картографы, радисты, водители, кинологи, конники, операторы дронов.

Душа отряда – не яркая оранжевая форма, а те, кто ее носят. Люди, помогающие другим, готовые тратить на это свое время, силы и нервы.
Хотите узнать больше о том, как ищут пропавших людей?

Посетите ознакомительную лекцию «Лизы Алерт», которая пройдет в четверг, 9 сентября, в 18.15 в помещении общественного ресурсного центра по адресу: пр. Ленина, 67. Вход свободный.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 09:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
поисковый отряд Лиза Алертпоисковикилекция для новичковпоиск людейволонтёры
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Вынесен приговор туляку, который ударил полицейского
Вынесен приговор туляку, который ударил полицейского
Туляки могут оформить право собственности на землю в упрощенном порядке
Туляки могут оформить право собственности на землю в упрощенном порядке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.