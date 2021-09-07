Отряд «Лиза Алерт» проведет в Туле лекцию для начинающих поисковиков

Все, кто желает присоединиться к волонтерам, смогут сделать это уже в этот четверг.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» проводят набор новых поисковиков. Отряду нужны люди, которым не всё равно, – операторы горячей линии и коротких прозвонов, информационные координаторы, пешие поисковики, картографы, радисты, водители, кинологи, конники, операторы дронов.

Душа отряда – не яркая оранжевая форма, а те, кто ее носят. Люди, помогающие другим, готовые тратить на это свое время, силы и нервы.

Хотите узнать больше о том, как ищут пропавших людей?

Посетите ознакомительную лекцию «Лизы Алерт», которая пройдет в четверг, 9 сентября, в 18.15 в помещении общественного ресурсного центра по адресу: пр. Ленина, 67. Вход свободный.