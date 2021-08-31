Тульские росгвардейцы задержали пьяного водителя на ул. Кауля

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Сотрудники тульского вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, заметили на ул. Кауля подозрительный автомобиль – машина двигалась с выключенными фарами, а водитель грубо нарушал ПДД.

При виде патрульной машины мужчина остановился и попытался скрыться во дворе. Сотрудники Росгвардии заблокировали автомобиль, задержали водителя и передали его инспекторам ГИБДД. Выяснилось, что 40-летний туляк был пьян. Теперь ему грозит штраф и лишение водительского удостоверения.