На Новомосковском шоссе в Туле пробка из-за лобового ДТП

Фото: Тула Жесть

В районе овощного рынка столкнулись Daewoo Nexia и Mercedes-Benz.

На Новомосковском шоссе в Туле, напротив дома № 10 произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы. По их словам, столкновение было лобовым.

По данным региональной Госавтоинспекции, 23-летний водитель Daewoo Nexia врезался в Mercedes-Benz. За рулем последнего находился 29-летний мужчина.

«В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Daewoo», — уточнили в УГИБДД.