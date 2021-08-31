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На Новомосковском шоссе в Туле пробка из-за лобового ДТП
Фото: Тула Жесть

На Новомосковском шоссе в Туле пробка из-за лобового ДТП

В районе овощного рынка столкнулись Daewoo Nexia и Mercedes-Benz.

На Новомосковском шоссе в Туле, напротив дома № 10 произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы. По их словам, столкновение было лобовым.
 
По данным региональной Госавтоинспекции, 23-летний водитель Daewoo Nexia врезался в Mercedes-Benz. За рулем последнего находился 29-летний мужчина.
 
«В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Daewoo», — уточнили в УГИБДД.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:57 0
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