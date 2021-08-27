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В Туле сменился собственник Центрального рынка

В Туле сменился собственник Центрального рынка

Теперь им владеют семь человек. Часть из них – бизнесмены из Рязани.

У Центрального рынка в Туле сменился собственник. Теперь земельным участком площадью 38,8 тыс. кв. м на правах долевой собственности владеют семь лиц, пишет «Бизнес-журнал».

Среди прочих в числе новых хозяев значатся:
  • Николай Кирсанов, являющийся бенефициаром крупной рязанской строительной компании ГК «Единство»,
  • Дмитрий Панфилов, который руководит рязанскими компаниями «Гранд» и «Восток»,
  • Андрей Ашаков — директор рязанской компании «Высота» с основным видом деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

Согласно актуальным данным Росреестра, кадастровая стоимость земли под тульским рынком – почти 200 млн рублей.

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