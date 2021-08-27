В Туле сменился собственник Центрального рынка
Теперь им владеют семь человек. Часть из них – бизнесмены из Рязани.
У Центрального рынка в Туле сменился собственник. Теперь земельным участком площадью 38,8 тыс. кв. м на правах долевой собственности владеют семь лиц, пишет «Бизнес-журнал».
Среди прочих в числе новых хозяев значатся:
- Николай Кирсанов, являющийся бенефициаром крупной рязанской строительной компании ГК «Единство»,
- Дмитрий Панфилов, который руководит рязанскими компаниями «Гранд» и «Восток»,
- Андрей Ашаков — директор рязанской компании «Высота» с основным видом деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.
Согласно актуальным данным Росреестра, кадастровая стоимость земли под тульским рынком – почти 200 млн рублей.
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