В ДТП под Рязанью пострадали двое детей из Тульской области

Фото УГИБДД по Рязанской области.

21 августа в 21.50 в Пронском районе Рязанской области на 241-м километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Almera не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в Skoda Rapid.

Как сообщает региональное УГИБДД, за рулем Skoda находился 39-летний житель Тульской области.

В ДТП пострадали 22-летний и 27-летняя пассажиры автомобиля Nissan, а также водитель, 43-летняя, 11-летний и 11-летний пассажиры Skoda.

Обстоятельства происшествия выясняются.