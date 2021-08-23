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В Туле на ул. Немцова из окна 8-го этажа выпал молодой парень
Фото из архива Myslo.

В Туле на ул. Немцова из окна 8-го этажа выпал молодой парень

Он скончался на месте происшествия.

Как стало известно Myslo, ночью 22 августа возле дома № 38-а по ул. Немцова был найден труп. Личность погибшего установлена. Это 21-летний молодой человек.

По предварительным данным, он выпал из окна 8-го этажа. По нашей информации, в качестве одной из версий происшествия правоохранители рассматривают несчастный случай.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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