Пикап с двумя трупами в багажнике: суд оставил тульского бизнесмена под стражей

Заседание прошло сегодня, 23 августа. Адвокат предпринимателя просил заменить содержание в СИЗО на домашний арест.

Сегодня в Ленинском районном суде Тульской области до 24 октября продлили меру пресечения тульскому бизнесмену Сергею Андрееву. Мужчина, напомним, обвиняется в двойном убийстве.

Его автомобиль Ford Ranger остановили сотрудники ДПС ночью 24 июня в поселке Иншинский. В салоне внедорожника Андреева были найдены два обезображенных трупа в одеялах. Убитыми оказались жители поселка Рассвет — 38-летний Алексей Г. и его отец 60-летний Николай Г.

44-летний предприниматель Сергей Андреев заявил, что погибшие были ворами и залезли на его склад, расположенный в заброшенном фермерском хозяйстве в деревне Беликово. Якобы он застал их на месте кражи, избил и связал, а потом заметил, что мужчины мертвы.