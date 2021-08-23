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Пикап с двумя трупами в багажнике: суд оставил тульского бизнесмена под стражей

Пикап с двумя трупами в багажнике: суд оставил тульского бизнесмена под стражей

Заседание прошло сегодня, 23 августа. Адвокат предпринимателя просил заменить содержание в СИЗО на домашний арест.

Сегодня в Ленинском районном суде Тульской области до 24 октября продлили меру пресечения тульскому бизнесмену Сергею Андрееву. Мужчина, напомним, обвиняется в двойном убийстве.

Его автомобиль Ford Ranger остановили сотрудники ДПС ночью 24 июня в поселке Иншинский. В салоне внедорожника Андреева были найдены два обезображенных трупа в одеялах. Убитыми оказались жители поселка Рассвет — 38-летний Алексей Г. и его отец 60-летний Николай Г.

44-летний предприниматель Сергей Андреев заявил, что погибшие были ворами и залезли на его склад, расположенный в заброшенном фермерском хозяйстве в деревне Беликово. Якобы он застал их на месте кражи, избил и связал, а потом заметил, что мужчины мертвы.

Подробности нашумевшей истории — в нашем сюжете.

Сюжет: Два трупа в машине
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:58 +3
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