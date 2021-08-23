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Тульская оборонка показала себя на форуме «Армия-2021»

Тульская оборонка показала себя на форуме «Армия-2021»

Стенды ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса посетил накануне губернатор Тульской области Алексей Дюмин

23 августа губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в торжественном открытии Международного военно-технического форума «Армия-2021» и VII Армейских международных игр «АРМИ-2021». Форум проходит в Московской области с 22 по 28 августа.

Участников и гостей Форума и Армейских международных игр приветствовал Президент РФ Владимир Путин.

«По традиции в рамках форума проходит смотр лучших достижений отечественного ОПК. По сути здесь представлен современный уровень наших Вооружённых Сил и, что важно, тот мощный инновационный потенциал, технологический задел, которые будут определять тенденции динамичного, качественного развития армии и флота России на предстоящие годы, а для нас это одна из приоритетных, безусловно приоритетных задач», — сказал глава государства.

Алексей Дюмин посетил стенды ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса Тульской области. Они представили на форуме как уже зарекомендовавшие себя изделия, так и новейшие разработки вооружения и военной техники.

Так, АО «КБП» показало образцы зенитных ракетно-пушечных комплексов семейства «Панцирь». На стенде ООО «НПО «Промет» глава региона познакомился с образцами гражданского назначения: бронированных и огнестойких сейфов, офисной, профессиональной и медицинской мебели, несгорающих шкафов.

«На сегодняшнем форуме Тульская область в очередной раз подтвердила свою ключевую роль в укреплении обороноспособности страны», — подчеркнул Алексей Дюмин.

В этом году для участников форума подготовлена обширная научно-деловая программа. Особое внимание в ней уделено диверсификации производства, выпуску высокотехнологичной гражданской продукции. Губернатор подчеркнул, что у Тульской области есть серьёзный опыт в этой сфере, которым регион готов поделиться с коллегами.

«Наши оборонные предприятия не только остаются лидерами российского ОПК, но и активно осваивают выпуск нефтегазового, горно-шахтного, медицинского оборудования и другой продукции. Уверен, что решения, которые будут выработаны на этом форуме, послужат развитию промышленности и экономики страны в целом», — подытожил Алексей Дюмин.

В рамках открытия Алексей Дюмин и Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов осмотрели стенды в павильоне «Диверсификация ОПК».

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Тульская область показала себя в форуме «Армия-2021», Фото: 1
Тульская область показала себя в форуме «Армия-2021», Фото: 2
Тульская область показала себя в форуме «Армия-2021», Фото: 3
Тульская область показала себя в форуме «Армия-2021», Фото: 4
Тульская область показала себя в форуме «Армия-2021», Фото: 5
Тульская область показала себя в форуме «Армия-2021», Фото: 6
Тульская область показала себя в форуме «Армия-2021», Фото: 7
Тульская область показала себя в форуме «Армия-2021», Фото: 8
Тульская область показала себя в форуме «Армия-2021», Фото: 9
Тульская область показала себя в форуме «Армия-2021», Фото: 10
Тульская область показала себя в форуме «Армия-2021», Фото: 11
Тульская область показала себя в форуме «Армия-2021», Фото: 12
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