В Тульской области две недели ищут 30-летнего мужчину

О местонахождении Алексея Поликанова ничего не известно с 26 июля.

Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)439-20-72 или 112.

В последний раз мужчина выходил на связь с близкими 26 июля.