В Тульской области две недели ищут 30-летнего мужчину
О местонахождении Алексея Поликанова ничего не известно с 26 июля.
Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области оказать содействие в поисках 30-летнего жителя д. Озерки Новомосковского района Алексея Поликанова.
В последний раз мужчина выходил на связь с близкими 26 июля.
Приметы: рост 173 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза карие.
Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)439-20-72 или 112.
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