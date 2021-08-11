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В Тульской области две недели ищут 30-летнего мужчину

В Тульской области две недели ищут 30-летнего мужчину

О местонахождении Алексея Поликанова ничего не известно с 26 июля.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области оказать содействие в поисках 30-летнего жителя д. Озерки Новомосковского района Алексея Поликанова.

В последний раз мужчина выходил на связь с близкими 26 июля.

Приметы: рост 173 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза карие.

Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)439-20-72 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 08:17 0
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