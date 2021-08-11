Житель Новомосковска пытался незаконно ввезти в страну деликатесы из Швейцарии

В багаже мужчины было обнаружено почти 42 килограмма сыра и свиного хамона.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на пассажирском терминале аэропорта «Домодедово» обнаружили в ручной клади пассажира, следующего из Швейцарии, почти 42 кг импортного сыра и свиного хамона.

При проведении ветеринарного контроля выяснилось, что у владельца багажа, направлявшегося в Новомосковск, отсутствуют сопроводительные документы на съедобный груз. Согласно действующим правилам, в ручной клади допустимо провозить не более 5 кг продуктов. Сыр и хамон подлежат уничтожению.