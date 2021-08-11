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В Туле продолжается прием заявок на участие в конкурсе на лучший макет открыток

В Туле продолжается прием заявок на участие в конкурсе на лучший макет открыток

Заявки на участие в художественном конкурсе Почта России принимает до 10 сентября.

Конкурс приурочен к 80-й годовщине обороны города Тулы в Великой Отечественной войне и 45-летию со дня присвоения городу Туле почетного звания «Город-Герой». Лучшие работы станут основой для серии открыток, посвященных этим важным региональным событиям.

Совместный проект Почты России, Регионального отделения Российского военно-исторического общества и Министерства культуры Тульской области призван повысить популярность почтовых открыток о Тульском регионе.

Почта России принимает оригинальные работы в различных художественных техниках: рисунок, гравюра, граттаж, коллаж, компьютерная графика.

В конкурсе предусмотрено две номинации:

  • «80 лет обороны города Тулы в Великой Отечественной войне»;
  • «45 лет со дня присвоения городу Туле почетного звания «Город-Герой»;

Для участия необходимо до 10 сентября включительно отправить работу и заполненную в соответствии с условиями конкурса заявку по адресу электронной почты: tula_gorod_geroy@inbox.ru Результаты конкурса будут известны 30 сентября. Победители получат ценные призы, их работы лягут в основу лимитированной серии почтовых открыток. С положением конкурса можно ознакомиться здесь.

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