Фото и видео: instagram.com/4p.tula/
В Алексине угнали «восьмерку»: момент преступления попал на видео
Вскоре машину нашли попавшей в ДТП.
В сети появились кадры с моментом угона ВАЗ-2108 в Алексине. На записи видно, как рядом с автомобилем ходит неизвестный, затем вскрывает дверь с водительской стороны и уезжает.
Вскоре машину обнаружили на ул. Советской. Предположительно, угонщик не справился с управлением и врезался в мусорный контейнер.
«Сотрудниками полиции обнаружено транспортное средство с механическими повреждениями. Продолжается дальнейшая работа по установлению обстоятельств противоправного деяния», - сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
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