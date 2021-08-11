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В Алексине угнали «восьмерку»: момент преступления попал на видео
Фото и видео: instagram.com/4p.tula/

В Алексине угнали «восьмерку»: момент преступления попал на видео

Вскоре машину нашли попавшей в ДТП.

В сети появились кадры с моментом угона ВАЗ-2108 в Алексине. На записи видно, как рядом с автомобилем ходит неизвестный, затем вскрывает дверь с водительской стороны и уезжает.
 
Вскоре машину обнаружили на ул. Советской. Предположительно, угонщик не справился с управлением и врезался в мусорный контейнер.
 
«Сотрудниками полиции обнаружено транспортное средство с механическими повреждениями. Продолжается дальнейшая работа по установлению обстоятельств противоправного деяния», - сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:28 +2
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