В Алексине угнали «восьмерку»: момент преступления попал на видео

Фото и видео: instagram.com/4p.tula/

В сети появились кадры с моментом угона ВАЗ-2108 в Алексине. На записи видно, как рядом с автомобилем ходит неизвестный, затем вскрывает дверь с водительской стороны и уезжает.

Вскоре машину обнаружили на ул. Советской. Предположительно, угонщик не справился с управлением и врезался в мусорный контейнер.

«Сотрудниками полиции обнаружено транспортное средство с механическими повреждениями. Продолжается дальнейшая работа по установлению обстоятельств противоправного деяния», - сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.