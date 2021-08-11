В Туле под Московский путепровод установят временные опоры

Работы идут в рамках муниципального контракта. Их сметная стоимость — около 49 млн рублей.

Сейчас там работают три бригады сварщиков. В рамках аварийно-восстановительных работ по обеспечению безопасности сооружения будут установлены временные опоры для пролетного строения. В настоящее время выполнены работы по подготовке щебеночного основания под монтаж плит, а также монтаж опорных железобетонных плит. Ведется подготовка металлоконструкций несущих прогонов.

Это первый этап работ по приведению Московского путепровода в нормативное состояние. Стоимость второго этапа реконструкции — около 1,45 млрд рублей.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев:

Дмитрий Ярцев - В этом году работы будут начаты на трех мостовых сооружениях — это Московской путепровод, Баташевский и Демидовский мосты. Средства в размере более 2 миллиардов рублей будут выделены из федерального бюджета благодаря поддержке губернатора. При этом на время проведения работ, которые планируется начать уже в сентябре, полного ограничения движения транспорта, в том числе и общественного, на мостах не планируется.

Московский путепровод на улице Октябрьской в Туле — сборный железобетонный многопролетный, общей длиной 192,2 м.