В Тульской области депутата и главу МО повторно осудили за пьяную езду

Фото twitter.com/gorlovvv.

На прошлой неделе Ясногорский районный суд вынес приговор бывшему главе муниципального образования Теляковское, заместителю председателя Собрания представителей Ясногорского района Владимиру Горлову.

Депутат был задержан за вождение в нетрезвом виде, причем пьяным за руль он садился уже не первый раз. Один из таких эпизодов произошел еще в 2008 году, когда УАЗ под управлением Владимира Горлова, занимавшего на тот момент должность главы Ясногорского района, был остановлен сотрудниками ГИБДД на дороге Ясногорск — Новоклейменово. Тогда Горлов отделался административным штрафом.

В этот раз, в связи с рецидивом (за год его ловили пьяным дважды), в отношении депутата было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Суд приговорил его к штрафу в 250 тысяч рублей.

По данным Myslo, Владимир Горлов снят с должности главы МО Теляковское и зампреда районного Собрания депутатов, его обязанности исполняет Марина Сычёва. Членство Владимира Горлова в «Единой России» также приостановлено.