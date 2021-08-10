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В Тульской области депутата и главу МО повторно осудили за пьяную езду
Фото twitter.com/gorlovvv.

В Тульской области депутата и главу МО повторно осудили за пьяную езду

Владимир Горлов получил уголовный штраф, а также был снят с должности.

На прошлой неделе Ясногорский районный суд вынес приговор бывшему главе муниципального образования Теляковское, заместителю председателя Собрания представителей Ясногорского района Владимиру Горлову.
 
Депутат был задержан за вождение в нетрезвом виде, причем пьяным за руль он садился уже не первый раз. Один из таких эпизодов произошел еще в 2008 году, когда УАЗ под управлением Владимира Горлова, занимавшего на тот момент должность главы Ясногорского района, был остановлен сотрудниками ГИБДД на дороге Ясногорск — Новоклейменово. Тогда Горлов отделался административным штрафом.
 
В этот раз, в связи с рецидивом (за год его ловили пьяным дважды), в отношении депутата было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Суд приговорил его к штрафу в 250 тысяч рублей.
 
По данным Myslo, Владимир Горлов снят с должности главы МО Теляковское и зампреда районного Собрания депутатов, его обязанности исполняет Марина Сычёва. Членство Владимира Горлова в «Единой России» также приостановлено.
Леонид Почекин
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 13:30 +5
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