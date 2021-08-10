Ночевал в машине: полиция нашла таинственно исчезнувшего туляка в арендованном Hyundai

В Тульской области полицейские нашли пропавшего 7 августа 29-летнего жителя Тулы Ивана А.

В отдел МВД с заявлением о его безвестном отсутствии обратился 37-летний знакомый. Он рассказал, что сдал в аренду свой автомобиль, а арендатор на протяжении нескольких дней не выходит на связь.

Полицейские организовали и провели комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения разыскиваемого. Отрабатывались различные версии, связанные как с нахождением мужчины в Тульской области, так и за пределами региона. Велась работа по установлению местонахождения транспортного средства.

В результате проделанной работы 29-летний мужчина был обнаружен в автомобиле на территории Тулы.

По предварительным данным, угроз его жизни и здоровью нет. Проводятся дальнейшие мероприятия по выяснению деталей случившегося.

Как стало известно Myslo, Иван мог брать автомобиль в аренду, чтобы таксовать, а когда не сошелся с владельцем «Соляриса» в цене, просто перестал брать трубку, не появлялся дома и ночевал в автомобиле.

Подробности придется выяснять полиции.